الأهلي يغرد بثلاثية دون رد في شباك الزمالك بالشوط الأول.. صور

تقدم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي على نظيره الزمالك، بثلاثة أهداف دون رد، في الشوط الأول، في المباراة التي تجمع بينهما الآن ضمن مباريات الجولة الـ 31 لمسابقة الدوري الممتاز، على استاد القاهرة الدولي بحضور جماهيري.

جاء هدف تقدم الأهلي الثالث عن طريق علي معلول مع الدقيقة الأول من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول.

وجاء هدف تقدم الأهلي الثاني عن طريق حسين الشحات في الدقيقة 36، وأحرز اللاعب ذاته الهدف الأول في الدقيقة الثانية من انطلاق المباراة.

يخوض الزمالك اللقاء بتشكيل يضم كل من :

حراسة المرمى : محمد صبحي .

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - محمد عبدالغني - حسام عبد المجيد - حاتم سكر.

خط الوسط : أحمد فتوح - سيد عبدالله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" -إبراهيما نداي.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري

بينما يضم تشكيل الأهلي كل من :

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني -ياسر إبراهيم -محمد عبد المنعم -علي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج - محمد فخري- محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: حسين الشحات- محمود كهربا - بيرسي تاو.

يحتل فريق الزمالك قبل مواجهة الأهلي الليلة، المركز الثالث بجدول ترتيب المسابقة برصيد 59 نقطة من خوض 32 مباراة.