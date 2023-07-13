قرار وزاري ببدء الدراسة في كليات جديدة بجامعة المنوفية الأهلية العام المقبل

أعلن الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية صدور قرار الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ببدء الدراسة بمرحلة البكالوريوس والليسانس بكليات: طب وجراحة الفم والأسنان وعلوم الحاسوب والذكاء الاصطناعي (برنامجي ذكاء الآلة وعلوم البيانات)، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية (برنامجي تكنولوجيا المختبرات الطبية وتكنولوجيا علوم الاشعة والتصوير الطبي) والعلاج الطبيعى والصيدلة والطب البيطرى والعلوم الإنسانية والاجتماعية (برنامج الترجمة التخصصية واللغة الانجليزية) بجامعة المنوفية الأهلية العام الدراسى القادم ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، بناء على تقرير اللجنة الفنية المشكلة لدراسة وفحص الإمكانيات المادية والبشرية لهذه الكليات، والتى قامت بعمل زيارات ميدانية لتفقد منشآت وتجهيزات الجامعة ورفعت التقرير للوزارة.

وأعرب رئيس الجامعة والمكلف بتسيير أعمال جامعة المنوفية الأهلية عن سعادته بصدور القرار الوزارى لبدء الدراسة بهذه الكليات التى تضم برامج متميزة، حيث تسعى الجامعة لإحداث نقلة نوعية غير مسبوقة فى جودة التعليم الجامعي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الداعم لتطوير التعليم الجامعى، وتوجيهاته للتوسع فى إنشاء الجامعات الأهلية التى تهدف إلى المنافسة العالمية في مجال العلوم والتكنولوجيا وتنمية الثقافة، وتطرح برامج تعليمية متخصصة، تواكب سوق العمل والتخصصات العلمية الجديدة المحلية والإقليمية والدولية، مع إتاحة فرص أكبر لتعليم جامعي يقوم على الشراكات الدولية مع الجامعات المُصنفة دوليًا، ومواكبة التطور المعاصر في برامج التعليم على المستوى الدولي.

وأوضحت الدكتورة نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة والمشرف الأكاديمى لجامعة المنوفية الأهلية، أنه جارى العمل لاستكمال إجراءات صدور قرار بدء الدراسة بكليات الطب والتمريض وباقى برامج كلية الهندسة لتكتمل مصفوفة الكليات التى تسعى جامعة المنوفية الأهلية لافتتاحها، بالإضافة إلى البرامج التى بدأت الدراسة بها هذا العام الدراسى والتى شملت كلية الهندسة برنامج تخطيط وتشييد المدن الذكية، وكلية الحاسوب والذكاء الاصطناعي برنامج انترنت الأشياء وتحليل البيانات الضخمة.