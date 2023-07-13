الثانوية العامة 2023.. شكاوى الطلاب من امتحانات اليوم الأخير

انتهى طلاب الثانوية العامة اليوم الخميس من ماراثون الامتحانات، وأكد الطلاب، ارتياحهم بانتهاء الامتحانات التي عاشوا بسببها في قلق على مدار العام الدراسي.

وعبر طلاب شعبة العلمي علوم عن استيائهم من صعوبات في الأحياء وخاصة المقالي، فيما أكد طلاب الشعبة الأدبية صعوبة أسئلة المنطق.

كما أكد طالبات الشعبة علمي رياضيات أن امتحان الجبر والهندسة في مستوى المتوسط، ولكنه لا يخلو من صعوبات.

في السياق نفسه أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد نتيجة الثانوية العامة 2023.

وقال وزير التعليم، إن إعلان النتيجة سيكون بداية الشهر المقبل، لافتًا إلى أن النتائج مبشرة.

واختتم طلاب الثانوية العامة 2023 بشعبتيها الأدبية والعلمية اليوم الخميس، امتحانات (الدور الأول).

وأدى الامتحان في مادة الأحياء للشعبة العلمية علوم، ومادة الرياضة البحتة (الجبر والهندسة الفراغية) شعبة الرياضيات، ومادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.

وجاءت مواصفات ودرجات امتحانات اليوم:

الأحياء: مجموعها الكلي 60 درجة، ويبلغ عدد الأسئلة المقالية 2، مخصص لها 4 درجات، والموضوعية 44 سؤالًا مخصص لها 56 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 46 سؤالًا.

الفلسفة والمنطق: مجموع درجاتها ٦٠ درجة، ويبلغ عدد الأسئلة المقالية 2، مخصص لها 4 درجات، والموضوعية 44 سؤالًا مخصص لها 56 درجة، ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 46 سؤالًا.

الجبر والهندسة: مجموع درجاتها 30 درجة لمادة الجبر والهندسة، ويبلغ عدد الأسئلة المقالية 2، مخصص لها 4 درجات، والموضوعية 18 سؤالًا مخصص لها 26 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 20 سؤالًا.

وأدى الامتحانات هذا العام 783025 طالبا وطالبة، من بينهم 276211 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية، و391671 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية (علوم) و98658 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية (رياضيات).