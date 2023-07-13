محافظ القاهرة يوجه بسرعة فحص مشاكل المواطنين والرد عليها وإنجازها في الوقت المحدد

قام اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بجولة مفاجئة بحى عابدين لمتابعة مستوى تقديم الخدمة للمواطنين .



وتفقد المحافظ المركز التكنولوجي النموذجي الذى يخدم المواطنين بالحى والذى تمت إقامته فى إطار المشروع القومي الذي تتبناه الدولة لانشاء مراكز لتطوير الخدمات وتقديمها بصورة حضارية وسريعة ودقيقة للمواطنين يتوفر بها أحدث التقنيات التكنولوجيـة لتحسين أداء العمل ولتسهيل حصول المواطنين على الخدمات .



وأكد محافظ القاهرة أن خدمة المواطن تأتى على رأس أولويات المحافظة ، مشددا على رئيس الحى وجميع العاملين بالمركز التكنولوجى بسرعة فحص مشاكل المواطنين والرد عليها وإنجازها في الوقت المحدد ، وتسهيل الإجراءات المطلوبة فى إطار القانون .