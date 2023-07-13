غدا.. معسكر مهارات الصيانة المنزلية البسيطة بمتحف الطفل

تنظم جمعية مصر الجديدة برئاسة الدكتور نبيل حلمى ، معسكر مهارات الصيانة المنزلية البسيطة تهدف هذه الدورة الى تعلم كيفية اجراء الصيانة البسيطة في مجالات متعددة منها الكهرباء والسباكة والنجارة والنقاشة للمشاركين في الدورة توفيرا للوقت والمال ، ينفذ الدورة مركز الطفل للحضارة والابداع " متحف الطفل " احدى المنصات الابداعية التابعة لجمعية مصر الجديدة وذلك في الساعة الخامسة من مساء غد الجمعة .

قال الدكتور نبيل حلمى ، رئيس مجلس ادارة جمعية مصر الجديدة ان الدورة تأتى انطلاقا من استراتيجية الجمعية الرامية الى التلاحم مع كافة افراد المجتمع بمختلف شرائحه ومعايشة متطلباته للنهوض به وتلبية رغباته خاصة ماتقوم به الجمعية من دور ريادي مؤثر في المجتمع .

تشمل الدورة:

- مهارة الكهربائى، حيث توضح الدورة الفرق بين الكهرباء الحية والكهرباء الميتة ، وكيفية صيانة لمبة ليد ، وطريقة تغيير لمبة او مفتاح او بريزة، كما يتم التعرف على أنواع الاحمال وما هو مناسب من مفاتيح لتشغيل الكاتيل او الفرن الكهربائي او الإير فراير او التكييف .

- مهارة النقاش يتعرف من خلالها المشارك على كيفية تحديد اذا كانت الصيانة في حاجة لفنى متخصص ام لا ، كما توضح الدورة كيفية التعامل مع الجدار المتشبع بالرطوبة ، وكيفية الامساك بسكينة المعجون وسحب المعجون على الجدار ، وكيفية الامساك برولة الدهان البلاستيكية ،و الفرق بين الدهانات والديكور القابل للغسيل وغيرها .

- مهارة السباك كيفية تركيب الوصلات النيكل كيفية تغيير قلب الخلاط الأوكر أو الهاندميكسر التعرف على أفضل انواع قطع الغيار الاقتصادية والمعمرة

- اخيرا مهارة التجارة و التدريب على كيفية الامساك بالعدد اليدوية دون أن تؤذى نفسك ، ومعرفة بعض أنواع الاخشاب والتميز بينها ، وعلاج الثقوب وكيفية تفاديها.