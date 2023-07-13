تجديد حبس عصابة سرقة الدراجات النارية بالساحل

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الساحل اليوم، حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية بأسلوب قطع وتوصيل الأسلاك في منطقة الساحل، 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

تعود الواقعة عندما تم ضبط (شخصين، لأحدهما معلومات جنائية) حال استقلالهما دراجة نارية بدائرة قسم شرطة الساحل بها قطع بالأسلاك وتبين عدم حملهما ثمة تراخيص، واعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "قطع وتوصيل الأسلاك" وأقرا بارتكاب (3) وقائع سرقة بذات الأسلوب من بينهم الدراجة المضبوطة بحوزتهما، وتم بإرشادهم ضبط الدراجات المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية" مقيم بمحافظة القليوبية، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الدراجات واتهموهما بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.