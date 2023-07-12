القمة 126.. الزمالك ينهى استعداداته للأهلى

أنهى فريق الزمالك بقيادة الخواجة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، استعداداته للقاء الأهلي بقيادة المخضرم السويسري مارسيل كولر، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ 31 لمسابقة الدوري الممتاز، في اللقاء المقرر له مساء غدًا الخميس.

ودخل الفريق الأبيض في معسكر مغلق الليلة وذلك لفرض مزيدا من التركيز على قائمة اللاعبين التى ستخوض المباراة المرتقبة، حيث ضمت القائمة كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمد عبدالغني - حسام عبد المجيد - محمد طارق - مصطفى الزناري - أحمد فتوح - حاتم سكر.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبدالله "نيمار" - أحمد سيد "زيزو"- أحمد عبد الرحيم " ايشو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" -إبراهيما نداي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - ناصر منسي - محمد صلاح.

ويغيب عن الزمالك في لقاء الغد كل من، نبيل دونجا ومحمود حمدى الونش ومحمد عبدالشافي وعبدالله جمعة ومصطفي شلبي للإصابة، وسامسون أكينولا لعدم الجاهزية الفنية، ويوسف أسامة نبيه وسيف جعفر نظرا لتوقيعهم لفريق بيراميدز.

يحتل فريق الزمالك قبل مواجهة الأهلي، المركز الثالث بجدول ترتيب المسابقة برصيد 59 نقطة من خوض 32 مباراة.

وخلال 32 مباراة نجح فريق الزمالك في الفوز بـ 17 مباراة، وتعادل في 8 مباريات، وخسر في 7 مباريات، وسجل لاعبو الفريق الأبيض 49 هدف، ودخل مرمي الفريق 30 هدف.

وحسم الأهلي قبل مواجهة الزمالك لقب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 75 نقطة من خوض 29 مباراة وله أكثر من مباراة مؤجلة.