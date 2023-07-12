وزير السياحة يبحث مع سفير قطر سبل تعزيز التعاون بين البلدين

استقبل، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، السفير سالم مبارك آل شافي سفير دولة قطر بالقاهرة، اليوم الأربعاء، وذلك لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال السياحة والآثار.

حضر اللقاء، يمنى البحار مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الفنية.

في بداية اللقاء، رحب الوزير بالسفير،كما استعرض مؤشرات الحركة السياحية الوافدة من الأسواق السياحية المختلفة إلى مصر خلال النصف الأول من العام الجاري ولاسيما تلك الوافدة من دولة قطر والتي تشهد تزايداً ملحوظاً.

من جانبه، ثمّن السفير سالم مبارك آل شافي ما تشهده مصر من تطور ولاسيما بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكداً أن العاصمة الإدارية الجديدة ستكون خلال السنوات القادمة أحد العواصم الرائدة بالوطن العربي، كما استعرض المشروعات الاستثمارية القطرية في مصر في قطاع السياحة.

تناول اللقاء، بحث سبل تعزيز آليات التعاون لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة من قطر إلى مصر، بالإضافة إلى بحث فرص الاستثمار السياحي ولاسيما في القطاع الفندقي.

في نهاية اللقاء، تبادل الطرفان الهدايا التذكارية.