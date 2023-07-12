أسقف أبو قرقاص يترأس صلاة القداس الإلهي بمناسبة "عيد الرسل"

ترأس الأنبا فيلوباتير أسقف أبوقرقاص وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، اليوم الأربعاء، خدمة صلاة القداس الإلهي بمناسبة "عيد الآباء الرسل الأطهار" بكنيسة الآباء الرسل بأبو قرقاص البلد .

وأثناء صلاة القداس عقب صلاة الصلح قام أسقف أبو قرقاص وتوابعها، بترقية القس روفائيل لويس لرتبة القمصية بحضور مجموعة كبيرة من الآباء الكهنة والرهبان .

كما قام أسقف أبوقرقاص وتوابعها، بعماد أربعة أطفال من أبناء الكنيسة، وألقى كلمة روحية بعنوان "عمل القمصية في التدبير" كما قدم الأنبا فيلوباتيرالتهنئة وشكر جميع الضيوف الكرام المشاركين في هذة المناسبة.