ads
الأربعاء 12 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

أسقف أبو قرقاص يترأس صلاة القداس الإلهي بمناسبة "عيد الرسل"

الأنبا فيلوباتير
الأنبا فيلوباتير
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

ترأس الأنبا فيلوباتير أسقف أبوقرقاص وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، اليوم الأربعاء، خدمة صلاة القداس الإلهي بمناسبة "عيد الآباء الرسل الأطهار" بكنيسة الآباء الرسل بأبو قرقاص البلد . 

وأثناء صلاة القداس عقب صلاة الصلح قام  أسقف أبو قرقاص وتوابعها، بترقية القس روفائيل لويس لرتبة القمصية بحضور مجموعة كبيرة من الآباء الكهنة والرهبان . 

كما قام أسقف أبوقرقاص وتوابعها، بعماد أربعة أطفال من أبناء الكنيسة، وألقى كلمة روحية بعنوان "عمل القمصية في التدبير" كما قدم الأنبا فيلوباتيرالتهنئة وشكر جميع الضيوف الكرام المشاركين في هذة المناسبة.

عيد الآباء الرسل الاطهار أسقف أبوقرقاص وتوابعها للأقباط الارثوذكس الانبا فيلوباتير كنيسة الآباء الرسل بأبوقرقاص البلد القمصية