الرئيس الفلسطيني يضع إكليل زهور على أضرحة الشهداء ضحايا العدوان الإسرائيلي بمخيم جنين

وضع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ظهر اليوم الأربعاء، إكليلا من الزهور على أضرحة الشهداء في مقبرة الشهداء الجديدة بمخيم جنين.

وقرأ الرئيس الفلسطينية الفاتحة على أرواح الشهداء، مستذكرا دورهم الوطني في طريق تحرير الوطن.

يذكر أن مقبرة الشهداء الجديدة، تضم جثامين تسعة شهداء ممن ارتقوا في العدوان الأخير على مدينة جنين ومخيمها.

وكان في استقباله لدى وصوله جنين، رئيس الوزراء محمد اشتية وأعضاء من القيادة الفلسطينية، والحكومة، ومحافظ جنين أكرم الرجوب، وقادة الأجهزة الأمنية، وممثلو الفعاليات والمؤسسات الرسمية والأهلية.

ويرافق الرئيس، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة ماجد فرج، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي.