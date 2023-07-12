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الأربعاء 12 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الرئيس الفلسطيني يضع إكليل زهور على أضرحة الشهداء ضحايا العدوان الإسرائيلي بمخيم جنين

الرئيس الفلسطيني
الرئيس الفلسطيني
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وضع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ظهر اليوم الأربعاء، إكليلا من الزهور على أضرحة الشهداء في مقبرة الشهداء الجديدة بمخيم جنين.

وقرأ الرئيس الفلسطينية الفاتحة على أرواح الشهداء، مستذكرا دورهم الوطني في طريق تحرير الوطن.

يذكر أن مقبرة الشهداء الجديدة، تضم جثامين تسعة شهداء ممن ارتقوا في العدوان الأخير على مدينة جنين ومخيمها.

وكان في استقباله لدى وصوله جنين، رئيس الوزراء محمد اشتية وأعضاء من القيادة الفلسطينية، والحكومة، ومحافظ جنين أكرم الرجوب، وقادة الأجهزة الأمنية، وممثلو الفعاليات والمؤسسات الرسمية والأهلية.

ويرافق الرئيس، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة ماجد فرج، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي.

اكليلا من الزهور الرئيس الفلسطيني المخابرات العامة القيادة الفلسطينية