أجواء شديدة الحرارة من الخميس حتى الأحد المقبل.. وخبراء الهيئة يحذرون من الموجة الحارة وينصحون بارتداء غطاء للرأس وتجنب التعرض لأشعة الشمس

تتعرض البلاد بداية من غد الخميس لموجة حارة تؤثر على كافة الأنحاء، فمن المتوقع أن يسود البلاد أجواء شديدة الحرارة في ظل ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع نسب الرطوبة أيضًا التى ستزيد من الحرارة المحسوسة بقيم تصل 3 درجات.

ومن المتوقع أن تتجاوز الحرارة المحسوسة على القاهرة الكبرى الـ 40 درجة، وتصل المحسوسة على جنوب الصعيد لـ 45 درجة، ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة مع بداية هذه الموجة الحرارة ما يلى: القاهرة والوجه البحرى العظمى 37 درجة المحسوسة 39 درجة والسواحل الشمالية العظمى 33 درجة المحسوسة 36 درجة وجنوب سيناء العظمى 41 درجة المحسوسة 43 درجة وشمال الصعيد العظمى 40 درجة المحسوسة 42 درجة وجنوب الصعيد العظمى 43 درجة المحسوسة 44 درجة.

طقس اليوم الأربعاء

يشهد اليوم الأربعاء، طقسا معتدل الحرارة في الصباح الباكر على كافة الأنحاء، حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء، كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم نشاط رياح على كافة المناطق، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة.

يذكر أن الانقلاب الصيفي هذا العام 2023م يحدث عند الساعة (5:59) مساءً بتوقيت القاهرة الصيفي الأربعاء 21 يونية، ويبلغ طول فصل الصيف هذا العام 93 يومًا و13 ساعة 52 دقيقة.

تدور الشمس في مدار ظاهري بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التي تظهر ثابتة في السماء، ويعرف هذا المدار بدائرة البروج ويميل مستوى دائرة البروج مع مستوى دائرة الاستواء السماوي بزاوية، قدرها 23 درجة و27 دقيقة وهي الزاوية نفسها التي يميل بها محور دوران الكرة الأرضية عن العمودي على مستوى مدارها، ونتيجة لدوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها بهذه الزاوية تحدث الفصول الأربعة.

تحذير هيئة الأرصاد الجوية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس من أمس الثلاثاء حتى الأحد المقبل 16 يوليو 2023، ويسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلًا على كافة الأنحاء.

حذرت خرائط الطقس من تعرض البلاد لموجة حارة وارتفاع في درجات الحرارة بداية من غدًا الخميس حتى الأحد المقبل، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على كافة الأنحاء ومعتدل ليلا، لتسجل 45 درجة مئوية على جنوب البلاد خلال ساعات النهار.

أرجعت الهيئة حالة الطقس الحار إلى امتداد منخفض الهند الموسمى، الذي يتعاظم تأثيره في شهري يونيو ويوليو، ويتسبب في رفع درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

قال الدكتور محمود شاهين، قال مدير عام الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، إن منخفض الهند كتلة هوائية ستؤثر على مصر في فصل الصيف فقط، فهو يتسبب في ارتفاع درجات الحرارة وزيادة نسب الرطوبة، موضحًا أنه في خلال شهر يوليو وأغسطس سنرى تأثير امتداد هذا المنخفض على كافة محافظات مصر، ويعتبر أول ارتفاع درجات الحرارة غدا الخميس عن الدرجات التي كان يتم تسجيلها خلال الأيام الماضية، وستصل ما بين 37 إلى 38 درجة.

كما توضح الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنه اعتبارا من غدا الخميس ترتفع درجات الحرارة بشكل كبير، لتكون أعلى من المعدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام.

وأوضحت غانم، أنه متوقع أن نشعر بأجواء أكثر حرارة من الأيام الحالية، وترفع تلك الموجة درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى إلى 38 درجة مئوية يومي الجمعة والسبت، ونبهت إلى أن نسب الرطوبة المرتفعة سترفع الحرارة على القاهرة لنحو 40 و41 درجة، وستتحول الأجواء على المناطق الشمالية، وبالتحديد القاهرة الكبرى والوجه البحري، من حارة رطبة إلى أجواء شديدة الحرارة خلال فترات النهار، مشيرة إلى أنه متوقع استمرار تلك الأجواء من يوم الخميس وحتى مطلع الأسبوع القادم.

نصائح للمواطنين خلال الطقس الحار

نصحت الهيئة، المواطنين لمواجهة الطقس شديد الحرارة بالإكثار من تناول السوائل الباردة والمياه، وارتداء الملابس القطنية والفضفاضة، وارتداء غطاء للرأس أثناء الخروج في ساعات الذروة (من الساعة 1 ظهرا حتى 4 عصرا)، والتواجد في أماكن جيدة التهوية.