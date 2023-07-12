توزيع لحوم أضاحي على 80 قرية بمحافظة البحيرة.. صور

انتهت جمعية الأورمان عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى من توزيع 8 آلاف و750 كيلو لحوم بلدى تم ذبحها خلال أيام عيد الأضحى المبارك داخل مجزر أبو المطامير بمركز أبوالمطامير، وذلك تحت إشراف الطب البيطرى.

وأكدت الدكتورة فايزة زايد، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعى بالبحيرة، على استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها المجتمعي لرعاية الأسر الأولى بالرعاية تنفيذاً لمبادرة رئيس الجمهورية (حياة كريمة) لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم وليحيوا حياه كريمة.

من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، رئيس جمعية الأورمان، في بيان صحفي، اليوم، أنه فور انتهاء مرحلة الذبح تم البدء فى مرحلة التعبئة ثم التوزيع، حيث انتهت من توزيع اللحوم على الاسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودى الدخل وذوي الهمم بقرى ونجوع محافظة البحيرة.

وعرض "شعبان"الخطة حيث تم التوزيع فى قرى النجيلة وكفر غرين وبريم والحدين وكفر زيادة مركز كوم حمادة، وقرى ابو الشقاف وسبيرتو والكوم الأخضر مركز حوش عيسى، وقرى 20لحوم والمركب وعزبة عوض وعزبة عاشور مركز أبو المطامير، وقرى أبو غزالة ولقانة وابو جازية وام حكيم مركز شبراخيت، وقرى أبو بكر الصديق وعبد السلام عارف وأحمد عرابى وعمر مكرم مركز بدر، وقرية كفر عوانة مركز ايتاى البارود، وقرى المنشية وعلى بن أبى طالب وتوفيق الحكيم مركز حوش عيسى، وقرية الدراوية ودير أمس والجرادات والنخلة البحرية ودميان مركز أبو حمص، وقرية المراكبية والروضة وكوم البركة مركز كفر الدوار، وقريتي عزبة العبيد وافلاقة مركز دمنهور، وقرى زهور الأمراء والإمام الحسين وكفر لحيمر وزاوية أبو شوشة مركز الدلنجات، وقريتى كفرنكلا وفيشا مركز المحمودية، وقرية سمخراط مركز الرحمانية.

وأضاف رئيس الجمعية، أن الجمعية أيضأ انتهت من ذبح أضاحيها عصر يوم السبت الموافق 1يوليو بتوقيت البلاد المستوردة ليتم بعد ذلك تعبئتها وشحنها ونقلها الى مصر وتوزيعها على شرائح غير القادرين بالتعاون مع 5500 جمعية اهلية صغيرة، بحضور وفد جمعية الأورمان وعدد من الاطباء البيطريين يأتى ذلك ضمن مشروع "صك الأضحية" الذى تطلقة الجمعية.

وأشار إلى أن الجمعية تحرص على ان تتم جميع المراحل التى تمر بها لحوم الأضاحى منذ اختيار الماشية الى وصول اللحوم الى مستحقيها ان تتم كل هذه المراحل وفق أحدث الطرق العالمية وتحت رقابة مباشرة من الجمعية .