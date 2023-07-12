أوكرانيا: مقتل وإصابة 6 أشخاص جراء 67 هجوما روسيا على خيرسون

أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خيرسون بجنوب أوكرانيا أولكسندر بروكودين، اليوم الأربعاء، مقتل مدني بينما أصيب 5 آخرون جراء 67 هجومًا شنته القوات الروسية على الإقليم الليلة الماضية.

وقال بروكودين، في تصريح نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية اليوم: "لقد شملت الهجمات الروسية إطلاق 313 قذيفة هاون ومدفعية وصواريخ من طراز جراد وأخرى مضادة للطائرات دون طيار مع إطلاق 21 قذيفة على مدينة خيرسون، مبينا أن الجيش الروسي قصف مناطق سكنية ومنشأة مائية في منطقة بيريسلاف ومبنى مقر العمل الإنساني في خيرسون؛ ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة خمسة آخرين، بينهم طفل.

من جهة أخرى، أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أنه تم خلال الليل، تدمير 11 من أصل 15 مسيرة من طراز شاهد -136/131 إيرانية الصنع في سماء أوكرانيا.

ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم عن القوات الجوية الأوكرانية القول "إنه في ليلة 12 يوليو، هاجمت القوات الروسية أوكرانيا بطائرات شاهد -136/131 المقاتلة بدون طيار من الاتجاه الشمالي الشرقي (كورسك)، وأطلقت القوات الروسية ما مجموعه 15 مسيرة، وقد تم تدمير 11 منها في مناطق مسؤولية القيادتين الجويتين "الوسطى" و"الشرقية".