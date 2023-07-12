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الأربعاء 12 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وزير الخارجية الأمريكي: "الناتو" سيصبح أقوى بانضمام السويد إلى جانب فنلندا

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
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أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن حلف الناتو سيصبح أكثر اتحادا وأقوى بانضمام السويد إلى جانب فنلندا.

وأضاف بلينكن ـ في تصريحات أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن انضمام السويد يرسل رسالة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه لن يتغلب على أوكرانيا وحلف "الناتو"، مؤكدا التزام بلاده بدعم أوكرانيا في هذه الحرب، والتأكد من قوة التحالف الدفاعي في حالة حدوث أي هجوم روسي آخر.

من جهته، قال مستشار الأمن القومي جاك سوليفان" إنهم سيمضون قدمًا بنقل طائرات إف 16 إلى تركيا بالتشاور مع الكونجرس الأمريكي، مشيرا إلى أن الرئيس جو بايدن أوضح أنه يدعم نقل الطائرات المقاتلة".

وزير الخارجية الامريكي فنلندا الناتو السويد