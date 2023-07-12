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الأربعاء 12 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

الثانوية العامة 2023|255 طالبا من المكفوفين يؤدون امتحان الاقتصاد

الطلاب المكفوفون
الطلاب المكفوفون
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بدأ منذ قليل، طلاب مدارس المكفوفين بالثانوية العامة أداء امتحان مادة الاقتصاد، ولمدة ساعتين.

ويصل عدد الطلاب المكفوفين 255 طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية.

وأدى طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (الرياضيات)، أمس، امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023، في مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا) بإجمالى عدد (94771) أمام (2097) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

كما أدى عدد (1824) طالب/ طالبة من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM اختبار مقاييس المفاهيم (الأحياء) لشعبة العلوم، ومادة مقاييس المفاهيم (الرياضيات البحتة) لشعبة الرياضيات ، بينما أدى عدد (255) طالبا/ طالبة من طلاب مدارس المكفوفين امتحان مادة التاريخ (ورقة ثانية).

الثانوية العامة 2023 الطلاب المكفوفون امتحان الاقتصاد