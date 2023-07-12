الثانوية العامة 2023|255 طالبا من المكفوفين يؤدون امتحان الاقتصاد

بدأ منذ قليل، طلاب مدارس المكفوفين بالثانوية العامة أداء امتحان مادة الاقتصاد، ولمدة ساعتين.

ويصل عدد الطلاب المكفوفين 255 طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية.

وأدى طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (الرياضيات)، أمس، امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023، في مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا) بإجمالى عدد (94771) أمام (2097) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

كما أدى عدد (1824) طالب/ طالبة من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM اختبار مقاييس المفاهيم (الأحياء) لشعبة العلوم، ومادة مقاييس المفاهيم (الرياضيات البحتة) لشعبة الرياضيات ، بينما أدى عدد (255) طالبا/ طالبة من طلاب مدارس المكفوفين امتحان مادة التاريخ (ورقة ثانية).