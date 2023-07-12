أسعار الدولار اليوم الأربعاء 12 يوليو 2023

للشهر الرابع علي التوالي ، حافظ سعر صرف الجنيه المصري علي استقراره، أمام سعر الدولار الأمريكي، في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 12 يوليو 2023، في البنوك الحكومية والتجارية ومكاتب الصرافة العاملة في سوق الصرف المصرية.

سجل متوسط صرف سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى البنك المركزي المصرى نحو 30.84 جنيه للشراء و30.96 جنيه للبيع .

سجل أعلي سعر صرف للدولار اليوم مقابل الجنيه ، فى بنك مصرف أبوظبى الإسلامي نحو 30.90 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى البنك الأهلى المصري، نحو 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع .

واستقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه في بنك مصر، عند نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع .

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك التنمية الصناعية نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع .

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنوك (الأهلى المتحد،

وبلغ سعر الدولار بداية تعاملات اليوم في التجارى الدولي “ CIB ” نحو 30.85جنيه للشراء و 30.95جنيه للبيع .

في مصرف أبوظبي التجاري، سجل سعر الدولار بداية تداولات اليوم الاربعاء ، نحو 30.85جنيه للشراء و 30.95جنيه للبيع .

سجل سعر الدولار بداية تداولات اليوم الاربعاء ، في بنك الإسكندرية، نحو 30.85جنيه للشراء و 30.95جنيه للبيع .

و في بنك فيصل الإسلامى، سجل سعر الدولار بداية تداولات اليوم الاربعاء ،

و استقر سعر الدولار بداية تداولات اليوم ، في المصرف العربي الدولي، نحو 30.85جنيه للشراء و 30.95جنيه للبيع .

بلغ سعر الدولار بداية تداولات اليوم الاربعاء ، في بنك الامارات دبي الوطني،نحو 30.85جنيه للشراء و 30.95جنيه للبيع .

و سجل سعر الدولار بداية تداولات اليوم الاربعاء ، في المصري للتنمية الصادرات، نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95جنيه للبيع .

في بنك قطر الوطنيQNB ، وصل سعر سعر الدولار الي 30.85جنيه للشراء و 30.95جنيه للبيع .

بلغ سعر الدولار بداية تداولات اليوم الاربعاء ، في المصرف المتحد، نحو 30.85جنيه للشراء و 30.95جنيه للبيع .

في كريدى اجريكول بنك ، بلغ الدولار بداية تداولات اليوم الاربعاء ، 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع .

سجل سعر الدولار بداية تداولات اليوم الاربعاء ، في بنك قناة السويس، حوالي 30.85جنيه للشراء و 30.95جنيه للبيع .

إتش أس بى سى HSBC، سجل سعر الدولار بداية تداولات اليوم الاربعاء ، حوالي 30.85جنيه للشراء و 30.95جنيه للبيع .

وصل سعر الدولار اليوم في بنك “بلوم ” نحو 30.85جنيه للشراء و 30.95جنيه للبيع .

وسجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى ميد بنك، نحو 30.88جنيه للشراء و 30.95جنيه للبيع .

و هو نفس السعر الذي سجله الدولار اليوم في البنك الأهلي الكويتي نحو 30.88جنيه للشراء و 30.95جنيه للبيع .