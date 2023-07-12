محاكمة 7 متهمين في قضية خلية إمبابة الإرهابية

تواصل الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر اليوم الأربعاء برئاسة المستشار محمد حماد، إعادة إجراءات محاكمة 7 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بخلية إمبابة الإرهابية.

يصدر القرار برئاسة المستشار محمد حماد عبدالهادي وعضوية المستشارين محمد عمار والدكتور علـي عمـارة وسكرتارية محمد السعيد وسيد حجاج.

وكانت قد قضت دائرة الإرهاب بحكمها في محاكمة 12 متهمًا من عناصر داعش الإرهابية، بينهم 7 مخلي سبيلهم بتدابير احترازية و5 آخرين هاربين والخاصة بأحداث تفجير كمين رمسيس الأمني واستهداف الخدمة الأمنية المعينة على البنك الأهلي المصري بشارع البطل أحمد عبد العزيز.