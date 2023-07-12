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الأربعاء 12 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تقديم مباراة بيراميدز و الطلائع 24 ساعة و ترحيل لقاء إنبي و سيراميكا للسبت

عامر حسين
عامر حسين
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قررت إدارة المسابقات برابطة الأندية تحت إشراف عامر حسين عضو اتحاد الكرة تقديم موعد مباراة بيراميدز و طلائع الجيش في الجولة الأخيرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لتقام يوم الجمعة المقبل في الثامنة والنصف بدلًا من يوم السبت ، لتقام في نفس موعد مباريات حرس الحدود و غزل المحلة و أسوان و الداخلية و البنك الأهلي و فيوتشر .
بينما تقرر ترحيل مباراة إنبي و سيراميكا لتقام في السابعة مساء السبت بدلا من الجمعة.

إدارة المسابقات برابطة الأندية اتحاد الكرة عامر حسين بيراميدز طلائع الجيش