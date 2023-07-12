تقديم مباراة بيراميدز و الطلائع 24 ساعة و ترحيل لقاء إنبي و سيراميكا للسبت

قررت إدارة المسابقات برابطة الأندية تحت إشراف عامر حسين عضو اتحاد الكرة تقديم موعد مباراة بيراميدز و طلائع الجيش في الجولة الأخيرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لتقام يوم الجمعة المقبل في الثامنة والنصف بدلًا من يوم السبت ، لتقام في نفس موعد مباريات حرس الحدود و غزل المحلة و أسوان و الداخلية و البنك الأهلي و فيوتشر .

بينما تقرر ترحيل مباراة إنبي و سيراميكا لتقام في السابعة مساء السبت بدلا من الجمعة.