وزير الشباب يفتتح بطولة العالم للخماسي الحديث تحت 17 عامًا

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فعاليات بطولة العالم للخماسي الحديث تحت 17 عاماً، والتي تقام خلال الفترة من (10-17) يوليو الجاري، على ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية.

حضر الافتتاح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والدكتور فتحي ندا نقيب المهن الرياضية، وروبرت ستول عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي للخماسي الحديث، والمهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث ونائب رئيس الاتحاد الدولي، والدكتورة صفاء الشريف وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية.

ومن جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة أن الدولة المصرية تشهد العديد من الإنجازات بمختلف القطاعات ومنها قطاع الشباب والرياضة، مشيراً إلى أن الدعم الذي توليه القيادة السياسية للقطاع الرياضي كانت سبباً رئيسياً في ثقة الاتحادات الدولية نحو منح مصر شرف استضافة أكبر البطولات والأحداث الرياضية المختلفة، وأتاح الفرصة أمام توفير الخدمات الشبابية والرياضية في كل المحافظات، مضيفاً أن استضافة مصر لبطولة العالم تحت 17 عاما للخماسي، تأتي استكمالاً لسلسلة البطولات التي تقام على أرض مصر من منطلق ثقة المجتمع الرياضي الدولي.

أثنى "صبحي" على إنجازات الاتحاد المصري للخماسي على مستوى استضافة البطولات الدولية، وحجم المشاركة الدولية للاعبي مصر، وأداء وأرقام اللاعبين واللاعبات الذي تقدم لهم الوزارة كل الدعم والمساندة لمواصلة الإنجازات التاريخية التي يسجلونها في مختلف المحافل، مؤكدًا أن الدولة المصرية أصبح لديها ثروة كبيرة على صعيد الإنشاءات الرياضية والخبرات التنظيمية لمختلف البطولات، والأحداث الكبرى بفضل الدعم الكبير الذي يلقاه قطاع الرياضة من القيادة السياسية، والذي جعل مصر قبلة الاتحادات الرياضية الدولية.

ووجه الدكتور أشرف صبحي شكره للدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري على حرصه لاستضافة الأكاديمية للعديد من بطولات الخماسي الحديث على كافة المستويات، وتقديم كافة أوجه الدعم لإنجاحها والخروج بصورة مشرفة تعكس مكانة الدولة المصرية على مستوي تنظيم البطولات في الآونة الأخيرة.

وشهد وزير الشباب والرياضة تتويج مصر بذهبية وفضية تتابع الفرق للشباب والشابات في اليوم الأول ببطولة العالم للخماسي الحديث تحت 17 عاماً، وتضم البطولة منافسات فردي البنين وفردي البنات وتتابع الفرق والتتابع المختلط، وحصد منتخب مصر الميدالية الذهبية في تتابع الفرق للشباب برصيد 1614 نقطة بينما حل لاعبا منتخب بولندا في المركز الثاني برصيد 1604 وجاء ثنائي منتخب ألمانيا في المركز الثالث برصيد 1578.

وتوجت كل من سارة عمرو وفريدة أبو هاشم لاعبتا المنتخب الوطني بالميدالية الفضية بمسابقة تتابع الفرق شابات برصيد 1507 نقطة، فيما أحرز الثنائي الألماني الميدالية الذهبية برصيد 1511 نقطة، وحقق ثنائي منتخب إيطاليا الميدالية البرونزية برصيد 1448 نقطة.