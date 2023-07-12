الزمالك يطمئن جماهيره بشأن الصفقات قبل انطلاق كأس " بن سلمان"

أكد مصدر بنادي الزمالك، أن النادي الأبيض سيقوم بحل أزمة إيقاف قيد النادي خلال الأيام المقبلة، وذلك بدفع القيمة المالية الكاملة النادي سبورتنج لشبونة والخاصة بصفقة شيكابالا منذ سنوات .

وتابع المصدر، عقب حل أزمة القيد سيقوم النادي الأبيض بالإعلان عن صفقات الموسم الجديد وذلك قبل أيام قليلة من انطلاق بطولة كأس بن سلمان بالسعودية .

ويقع الزمالك في البطولة العربية " كأس بن سلمان"، بمجموعة نارية تضم، النصر السعودي، والاتحاد المنيستيري التونسي، والشباب السعودي، على أن يخوض أول مبارياته بالبطولة يوم 28 من شهر يوليو الجاري أمام الاتحاد المنيستيري التونسي في البطولة التى ستقام بالسعودية .

ويختتم فريق الكرة الأول بالزمالك بقيادة مدربه الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، اليوم الأربعاء تدريباته استعدادا لموقعة الأهلى، والمقرر لها غدا الخميس ضمن مباريات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدورى الممتاز على استاد القاهرة الدولى.

وعقب المران الختامي سيدخل الفريق الأبيض في معسكر مغلق وذلك لفرض مزيد من التركيز على القائمة التى ستخوض المباراة من اللاعبين .

وفقد فريق الزمالك جميع فرصه في التتويج بالدوري هذا الموسم للمرة الثالثة على التوالي، وتوج باللقب النادي الأهلي رسميا بغض النظر عن باقى نتائجه المتبقية .

ويأتي الأهلي قبل مواجهة الزمالك في المركز الأول لجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 75 نقطة من خوض 29 مباراة وله أكثر من مباراة مؤجلة .

أما الزمالك فيأتي في المركز الثالث لجدول ترتيب المسابقة برصيد 59 نقطة من خوض 32 مباراة، وسيلعب مباراة الأهلي، ثم سيتبقى له مباراة أخيرة مع فاركو بالجولة الـ 34 لمسابقة الدوري الممتاز يوم 16 يوليو الجاري .