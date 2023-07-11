أوكرانيا: تحالف من 11 دولة لتدريب طيارينا على "إف 16"

أعلنت أوكرانيا، الثلاثاء، تشكيل قيام "تحالف" يضم 11 دولة لتدريب طياريها على مقاتلات "إف-16"، التي تطالب كييف بتسلمها لدعم هجومها المضاد، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز.

وكتب وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، على تويتر، أن "تحالفا لتدريب سلاح الجو الأوكراني على مقاتلات إف 16 تشكل"، مضيفا: "اليوم وقعت 11 دولة شريكة وأوكرانيا مذكرة".

ويضم هذا التحالف بريطانيا وكندا ودولا أوروبية، وفقما ذكرت وكالة "فرانس برس".

وطالما طالبت أوكرانيا الولايات المتحدة بتزويدها بمقاتلات "إف 16"، معتبرة أنها ضرورية لتتمكن من مواجهة العملية العسكرية التي تشنها روسيا ضدها.