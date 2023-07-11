عضوية النادي الأهلي لأعضاء نقابة الصحفيين

كشف محمد يحيى يوسف عضو مجلس نقابة الصحفيين، عن تواصل لجنة الخدمات والتكنولوجيا بنقابة الصحفيين، مع مجلس إدارة النادي الأهلي، لتسهيل حصول الزملاء الصحفيين على عضويات جديدة في فرعي التجمع الخامس والشيخ زايد، بنظام سداد مريح وفائدة مالية بسيط، وبمقدم مالي 25 أو 30%، بدلًا من سداد 50% مقدم، وذلك على أن يكون التقديم للعضوية وسداد المقدم المالي خلال شهر من تاريخه، يبدأ من اليوم وينتهي في 10 أغسطس القادم، وذلك بعد الحصول على استثناء وفترة سماح لمدة شهر قبل زيادة سعر العضوية بقيمة 100 ألف جنية إضافية على الأسعار المعلنة، وهذا العرض ساري حتى 2023/8/10، وقيمة الاشتراك بعد 2023/8/10، سترتفع من 285 ألف جنية «كاش» الى 385 ألف جنيه.

وأكد أن إنهاء جميع الإجراءات بالنادى الاهلى بالجزيرة، أو فرع التجمع الخامس.

الأوراق المطلوبة:

1 - صورة كارنية النقابة + البطاقة الشخصية

2- قسيمة الزواج

3 - صورة بطاقة الزوجة

4 - اصل المؤهل الدراسى للعضو وزوجته

5- اصل شهادات ميلاد الأبناء مميكنة كمبيوتر.

6- خطاب من نقابة الصحفيين موجه إلى النادى الأهلى.

7 - عدد 2 صورة شخصية لكل فرد بالأسرة

8 - مبلغ مقدم العضوية (حسب العرض المختار)

9 - شيكات بنكيه بقيمة المبلغ المتبقى.

مواعيد العمل بمكتب اشتراكات النادى الأهلى يوميًا طوال أيام الأسبوع من 9 ص إلى 3 م.