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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

اجتماع بجامعة عين شمس لأعضاء هيئة التدريس الفائزين بجوائز مرموقة

ارشيفية
ارشيفية
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 واصل مكتب جوائز جامعة عين شمس  اجتماعاته وعقد اجتماعه  الحادي والأربعين  للحاصلين على جوائز مرموقة وكذلك الرواد،  وذلك  تحت إشراف كل من د. إسلام حجازي المدير التنفيذي لمركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات، رشا إسماعيل مدير البوابة الإلكترونية، علاء عبد الحليم فرج المشرف العام على مكتب الجوائز بالجامعة.

حيث استضاف مكتب الجوائز مصطفى محمود عارف الأستاذ المتفرغ بقسم علوم الحاسب بكلية الحاسبات والمعلومات والحاصل على جائزة عين شمس التقديرية في مجال العلوم التكنولوجية 2022  حيث كان لسيادته جهود علمية متميزة تمثلت في الإشراف العلمي على أكثر من 21 رسالة دكتوراه وأكثر من 50 رسالة ماجستير كما ناقش سيادته أكثر من 83 رسالة ماجستير ودكتوراه ولسيادته أبحاث علمية منشورة في مجلات محلية ودولية فيما يقرب من 162 بحثا وشارك  في العديد من اللجان القومية ولجان الجودة وله مؤلفات عبارة عن فصول في كتب دولية في مجال التخصص، 
وقد أكد سيادته على الدور البارز الذي تلعبه جامعة عين شمس في دعم الأبحاث العلمية وتشجيع النشر الدولي، وقد قدم شكره الجزيل لإدارة الجامعة برئاسة الأستاذ الدكتور محمود المتيني والسادة النواب على تقديم كافة أشكال الدعم والتسهيلات، بالإضافة إلى دعم المشاركة في المؤتمرات وتجهيز المعامل البحثية وتذليل كافة الصعوبات التي تواجه الباحثين لتحقيق التميز.

و في ختام اللقاء وجه كلمة  للباحثين من الشباب بالجامعة حيث أكد على أهمية البحث العلمي وأهمية  اهتمام الشباب من الباحثين بالصفات الرئيسية المتمثلة في الصبر والمثابرة والعمل الجاد والاستفادة من خبرات العلماء والجامعة إلى جانب الاهتمام بالبحث العلمي القائم على التجديد والابتكار لرفعة وريادة الجامعة، والسعي للتنافس المتميز على المستوى العالمي والعمل على الاستمرار في تحسين التصنيف الدولي للجامعة.

أعضاء هيئة التدريس البوابة الإلكترونية الحاسبات والمعلومات الرواد علوم الحاسب