المشدد من 3 لـ10 سنوات لـ4 متهمين باستعراض القوة ضد مواطن بمصر القديمة

عاقبت محكمة جنايات القاهرة الجديدة، المنعقدة في التجمع الخامس، تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص لإدانتهم باستعراض القوة ضد أحد الأشخاص في منطقة مصر القديمة، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات للمتهمين الأول والثاني، والمشدد 3 سنوات لباقي المتهمين.

وجاء في أوراق القضية، قيام المتهمين الأربعة استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف ضد المجني عليه بدائرة القسم مستخدمين في ذلك أسلحة بيضاء محدثين إصابته وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضافت أوراق القضية، أن هناك خلافا نشب بين المجني عليه والمتهمين الأربعة في دائرة القسم بسبب خلافات بينهما وهو ما دفعهم للتعدي عليه مستخدمين أسلحة بيضاء وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابعت أوراق القضية، أن المتهمين حازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني من الجهات المختصة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.