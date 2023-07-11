الأمين العام للناتو: قمة فيلنيوس أصبحت تاريخية حتى قبل أن تبدأ

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي "ناتو" ينس ستولتنبرج اليوم الثلاثاء، إن قمة الناتو في فيلنيوس أصبحت تاريخية حتى قبل أن تبدأ، تعليقا على اتفاق أمس الاثنين مع تركيا بشأن عضوية السويد في الناتو.

وأضاف ستولتنبرج: "أولا وقبل كل شيء، الرسالة الأكثر أهمية هي أن هذه القمة تاريخية بالفعل قبل أن تبدأ لأن لدينا الآن عضوية سويدية قائمة، ستصبح السويد عضوا كامل العضوية في هذا التحالف، هذا جيد للسويد، إنه جيد لتركيا ولحلف الناتو ومنطقة البلطيق بأكملها".

وأشار ستولتنبرج إلى أن عضوية فنلندا والسويد في الناتو ستسهل على الحلف حماية منطقة بحر البلطيق، مضيفا: "هذا قرار تاريخي ولحظة تاريخية وقمة تاريخية"، بحسب الموقع الرسمي لهيئة الإذاعة والتليفزيون الليتوانية.

كان ستولتنبرج قد صرح أمس بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وافق بعد محادثات في فيلنيوس على دعم طلب السويد للانضمام إلى الناتو.

وجاء إعلان ستولتنبرج بعد عدة ساعات من المحادثات في فيلنيوس مع أردوغان ورئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون.