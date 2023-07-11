مراسل سابق بالتليفزيون المصري يكشف تفاصيل تحقيقه لحلم الدكتوراه بعد سن الـ70

كشف الدكتور هاني الجمل، تفاصيل حصوله على شهادة الدكتوراة في الإعلام بعد سن السبعين، قائلًا: "إن أحد أقاربه كان قد حصل على الدكتوراه وهو صغير، ولذلك كنت أتمنى الحصول على الدكتوراه في مجال الإعلام".

وقال “الجمل” في حواره ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "دي إم سي" إن بدايات حياته كانت مغامرة لتكوين نفسه وكان التفكير ليس في الحصول على الدكتوراة بقدر حلم تكوين نفسه، قائلًا: " كنت أعمل لمدة 15 ساعة متواصلة لكي أحقق أحلامي وكانت الدكتوراة في قلبي ولم أكن قادرًا على تحقيقه".

وأضاف: "عملت في إذاعة القاهرة لمدة 4 سنوات، ثم سافرت الإمارات حتى أكون نفسي، وعملت في إذاعة أبو ظبي لمدة 20 سنة، ثم عملت في صحف ووكالة أنباء الإمارات حوالي 32 سنة".

وتابعًا أنه مراسلًا لإذاعة القاهرة وصوت العرب والتليفزيون المصري لمدة 34 عامًا، كما أنه عمل في إحدى الجامعات الخاصة بمصر ومزجت بين الخبرة الأكاديمية والخبرة الحياتية، وعملت على نقل خبرة 35 سنة في كورس عبارة عن 12 محاضرة.

وأكد أن رسالة الدكتوراه والماجيستير الخاصة به خاليان من كافة الأخطاء اللغوية، موضحًا أن عمله كمحررًا إخباريًا ساعده كثيرا في الدكتوراه.