إنجازات الدولة المصرية تتصدر معرض تعليم بورسعيد.. صور

واصلت مديرية التربية و التعليم بمحافظة بورسعيد، برئاسة الدكتورة هالة عبد السلام، وكيل أول الوزارة، استقبال المئات من أهالى بورسعيد لتفقد وللاستمتاع بمعرض إنجازات الدولة المصرية المقام على أرض نادي المعارف بمحافظة بورسعيد، بناء على توجيه المحافظ اللواء عادل الغضبان، باستمرار المعرض وفعالياته لمدة 3 أيام.

وأناب محافظ بورسعيد المهندس عمرو عثمان، نائب المحافظ، لحضور فعاليات استقبال المواطنين والقوى الشعبية والسياسية والحزبية بالمحافظة بناء على توجيه دعوة رسمية لهم عبر علاقات عامة المحافظة.

وتضمن المعرض عددا من المجسمات والنماذج التي تجاوز عددها 100 مجسم يمثلون جميع مدارس بورسعيد بكافة المراحل التعليمية من بينها على الصعيد القومي: حي الأسمرات وطريق الكباش والمتحف المصري ومصنع الرمال السوداء وحياة كريمة وتطوير الطرق، وعلى الصعيد المحلي في بورسعيد: حديقة فريال والحي الإماراتي وتطوير الطرق فى صدارة المعروضات.

وقدم طلاب المراحل المختلفة للتعليم في بورسعيد عرض فني شارك خلاله طلاب الصفوف الأولى والمدرسة الرياضية بنين، كما شاركت عدد من أسرة التوجيه الفني بينها التربية الرياضية و الفنية .

كان اللواء عادل الغضبان ط، محافظ بورسعيد، قد شهد افتتاح معرض تعليم بورسعيد عن إنجازات الدولة المصرية المقام بنادي المعارف الرياضي، مؤكدا أن المعرض بمثابة توثيقا للجمهورية الجديدة ويبرز الإنجازات التنموية والمشروعات القومية العملاقة التي تحدت الزمن لتحقيق نهضة مستحقة وتوفير حياة كريمة للمصريين، مشيدا بالتنظيم وبالمستوى الفني للمعروضات والمجسمات التي جسدت مشروعات الدولة.

ومن جانبها أشارت الدكتورة هالة عبد السلام، إلى أن المعرض ضم عددا كبيرا من المجسمات والمعروضات لإنجازات الدولة المصرية والمشروعات القومية العملاقة خلال 9 سنوات بمشاركة 40 مدرسة من مختلف المراحل التعليمية لتوثيق بناء الجمهورية الجديدة بعد ثورة 30 يونيو.

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