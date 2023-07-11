4 مواليد كل دقيقة.. "الصحة" تحذر من النمو السكاني غير المنضبط

حذر الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة لشئون السكان، من الزيادة السكانية غير المنظبطة في ربوع مصر، موضحًا أن مصر تستقبل 5600 مولود يوميا بواقع مولود كل 15 ثانية، ليكون إجمالي الزيادة السكانية سنويا 2.2 مليون قادم جديد للدولة.

وأشار توفيق، خلال لقاء خاص عبر تطبيق "زووم" ببرنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الإثنين، إلى أن الزيادة السكانية بشكل غير منضبط يؤثر على مستوى جودة الحياة للمواطن المصري، لافتا إلى أن هناك مبادرات وحملات لتنظيم الأسرة أكثر من السابق ويتعاون بها عدة جهات.

وأوضح أن حملات طرق الأبواب موجودة في كل المحافظات، حيث تحسنت خدمات تنظيم الأسرة عن السابق، وهو ما أسفر عن انخفاض معدل الإنجاب الكلي للمرأة، فضلا عن انخفاض معدل المواليد السنوي، منوها بأن المجتمع المصري به مجموعة من القيم المحفزة على الانجاب والتي أدت بدورها إلى الزيادة السكانية، ومنها "الخلفة عزوة، الأبناء هيساعدوني لما أكبر، الأولاد مصدر دخل، والعيل بيجي برزقه".

ولفت الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة لشئون السكان، إلى أنهم أصبحوا يركزون في حملاتهم لتنظيم الأسرة على التواصل مع الرجال مثل النساء لأن الطرفين مسئولان عن الإنجاب معا.