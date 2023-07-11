بالفيديو.. مقرر السكان بالحوار الوطني: ارتفاع معدلات الفقر سبب الزيادة السكانية في الريف

قالت الدكتورة نيفين عبيد، مقررة لجنة القضية السكانية بالحوار الوطني، إن التعداد السكاني وفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر تجاوز الـ 105 ملايين مصري، وذلك وفق شهادات الميلاد التي يتم تسجيلها، ولكن هذا لا يشمل الأطفال التي لا يتم تسجل رسميًا عند الولادة بسبب مخالفات حالات الزواج المبكر.

وأضافت "نيفين" في حوارها لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء، أن متوسط الإنجاب لدى الأسر في المدينة 2.8 عدد إنجاب أو خصوبة، حيث أن عدد الأطفال يتراوح بين طفلين إلى 3 أطفال للأسرة الواحدة في المدينة، ولكن متوسط الإنجاب لدى الأسر في الريف يصل إلى 3.5 طفل، أي بحوالي من 3 إلى 4 أطفال، وهذه الإشكالية التي يجب العمل عليها بشكل أكبر، إذ أنه يجب تكثيف الجهود المبذولة في المناطق التي تزداد فيها مرات الإنجاب.

تابعت، أنه يجب العمل على الفئات التي تكسر حاجز 3.5 طفل، أي تنجب أكثر من 3 أطفال، كون الزيادة السكانية تلتهم كل أوجه التنمية، موضحة أن الأطفال في المدن تكون عبء على الأسر، إذ يفكرون في تعليمهم ومأكلهم وهكذا على عكس المواطنين في الريف الذين ينجبون أطفالا كثيرة باعتبارهم مصدر دخل لهم، وهذا الفكر مرتبط بارتفاع معدلات الفقر.