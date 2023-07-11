الجارديان: أوكرانيا تناشد أستراليا توفير الدعم الفني لاحتواء كارثة انهيار سد كاخوفكا

ذكر مقال نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية أن أوكرانيا ناشدت الحكومة الأسترالية تقديم الدعم الفني اللازم لمساعدتها في احتواء الآثار الكارثية لانهيار سد كاخوفكا، والذي تسبب في الكثير من الدمار في المنطقة المحيطة به منذ أواخر الشهر الماضي.

وأوضح كاتب المقال دانيال هيرست، أن الجانب الأوكراني ناشد الحكومة الأسترالية توفير خبراء في مجال البيئة ومهندسين متخصصين لتمكين السلطات في أوكرانيا من مواكبة تداعيات انهيار السد واحتوائها، موضحا أن الطلب الأوكراني يأتي في وقت يشارك فيه رئيس وزراء أستراليا أنتوني ألبينز في قمة دول حلف شمال الأطلنطي (الناتو) اليوم في فيلنيوس، عاصمة ليتوانيا.

وأوضح المقال، أن رئيس الوزراء الأسترالي قام أمس الإثنين، قبل توجهه إلى ليتوانيا لحضور قمة الناتو، بزيارة لألمانيا لعقد مباحثات مع المستشار الألماني أولاف شولتز حول تداعيات الحرب في أوكرانيا.

ويتطرق المقال إلى التداعيات الناجمة عن انهيار سد كاخوفكا حيث يسلط الضوء على تصريحات سفير أوكرانيا لدى أستراليا فيسيل ميروشنيشكو التي يؤكد فيها أن عمليات التطهير في أعقاب انهيار السد تمثل تحديا كبيرا للسلطات في أوكرانيا، موضحا أنها عملية سوف تستغرق أعواما وأعواما حتي تكتمل ومعربا عن أمله أن تقوم الحكومة الأسترالية بإرسال خبراء متخصصين في مجال البيئة من أجل المساعدة في عمليات إدارة موارد المياه وتطهيرها من الملوثات.

ويضيف السفير الأوكراني لدى أستراليا، كما يشير المقال، أن بلاده تطمح في الوقت الحالي أن تقوم الحكومة الاسترالية بتقديم المزيد من المساعدات العسكرية لكييف من أجل تعزيز قدرات القوات الأوكرانية في مواجهة الآلة العسكرية الروسية.

وأشار السفير الأوكراني إلى أن أستراليا قدمت بالفعل لبلاده عربات حربية من طراز بوشماستر والتي أثبتت جدارتها في ساحة القتال، معربا عن أمله أن توافق الحكومة الأسترالية على تقديم المزيد من تلك العربات للجانب الأوكراني. وأشار السفير الأوكراني، طبقا لما ذكره المقال، أن بلاده مازال يراودها الأمل أن تقوم أستراليا بإمدادها بعربات حربية من طراز هوكي، مؤكدا أنه من الممكن تجاوز أي عقبات فنية تحول دون توفير هذا الطراز من العربات لبلاده.

وأوضح المقال في الختام أنه من المقرر أن تحتل الحرب بين روسيا وأوكرانيا الجانب الأكبر من جدول أعمال قمة الناتو التي سوف تستمر لمدة يومين، مشيرا إلى إمكانية عقد لقاء على هامش أعمال القمة بين رئيس وزراء أستراليا والرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي على الرغم من عدم التحقق من صحة الأنباء حول عقد هذا الاجتماع.