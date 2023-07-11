بالفيديو.. المرور: انتظام في حركة سير السيارات بنفق الأزهر

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر" والذي يُذاع على فضائية مصر الأولى" مقطع فيديو لتفاصيل الحالة المرورية، صباح اليوم الثلاثاء.

وقالت الإعلامية لمياء حمدين، إن هناك كثافات مرورية متقطعة من المظلات وفي اتجاه منطقة وسط البلد، أما الكورنيش المتجه للمؤسسة، فإنه يشهد سيولة مرورية، والمتجه لكوبري أكتوبر والعباسية، فإن هناك كثافات مرورية متقطعة ومستمرة حتى غمرة، كما أن هناك كثافات أخرى في الاتجاه العكسي لكوبري أكتوبر بسبب زيادة أحمال السيارات، الأمر ذاته للمتجه من ميدان التحرير ويذهب إلى مدينة نصر ومحور النصر وصولا إلى المنصة.

وأضافت: "توجد كثافات متحركة في شارع عباس العقاد والطيران وصولا للدائري، وفي شارع صلاح سالم، فإن هناك كثافات بالتزامن مع نزول الموظفين، ويشهد نفق الملك الصالح كثافات مرورية نسبية في الوقت الحالي".

وأشارت إلى أن كوبري الروضة يشهد بعض الكثافات، أما نفق الأزهر، فإنه يشهد انتظاما في حركة سير السيارات وسط متابعة مرورية، وذلك في الاتجاهين، وتظهر كثافات مرورية أعلى الطريق الدائري في منطقة السلام وداخل النفق للقادم للقاهرة عبر الطريق الزراعي.