اليوم.. «محلية النواب» تناقش الاستراتيجية القومية لترشيد الإنارة العامة

تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اجتماعًا لها اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس أحمد السجيني؛ حيث تناقش الاستراتيجية القومية لترشيد الإنارة العامة بالطرق العامة والكباري والميادين والمنتزهات.

كما تناقش اللجنة، أسس تركيب أعمدة إنارة "هاي ماست" وإعادة تصميم وتكويد وسائل وأنواع الإنارة العامة بالطرق الداخلية والرئيسية والمحاور الداخلية والإقليمية وتدريب العاملين بكل من وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة، والتنمية المحلية والمحافظات بمعهد التدريب والدراسة الحضارية التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالتعاون مع مركز سقارة للحفاظ على فاقد الكهرباء وحُسن استغلال، وذلك في ظل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2850) لسنة 2022 باتخاذ بعض التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

وتناقش أيضًا موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد مهنى، بشأن توفير الاعتمادات المالية المطلوبة لإصلاح مدخل طريق محافظة الإسكندرية الصحراوي، وإنارة الطريق وتوفير وسائل الأمان المرورية، وذلك بهدف زيادة حركة الاستثمار ودعم الاقتصاد، حيث إنه يُعد طريقاً حيوياً يخدم أكثر من خمسين ألف نسمة ويربط غرب الإسكندرية بوسطها، والميناء، والمنطقة الحرة بالعامرية والساحل الشمالي.