طبقًا للقانون.. محافظ جنوب سيناء يوجه بتسهيل إصدار تراخيص المحال للمواطنين

شدد اللواء دكتور خالد فوده، محافظ جنوب سيناء علي رؤساء المدن، ومديري مراكز إصدار تراخيص المحال التجارية علي تقديم كل التيسيرات للمواطنين المتقدمين للحصول علي تراخيص المحال التجارية طبقا للقانون، وتذليل أي عقبات تعوق الحصول علي الترخيص، وتحسين جودة الخدمة المقدمة لهم لتجرى بسهولة ويسر.

وأوضح محافظ جنوب سيناء ان قانون المحال العامة الجديد يختصر الدورة المستندية ويقضي علي البيروقراطية والتعقيد تسهيلاً على المواطنين.

جاء ذلك خلال ترأس محافظ جنوب سيناء، الاجتماع الذي عقده، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، لمتابعة تنفيذ قانون تراخيص المحال بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء احمد الاسكندراني، السكرتير العام، واللواء محمد شعير، السكرتير المساعد، ومستشاري المحافظ، ورئيس مدينة دهب، ونواب رؤساء مدن طور سيناء، وشرم الشيخ، والمشرفين على تنفيذ منظومة تراخيص المحال بالمحافظة، وممثلي الغرفة التجارية بجنوب سيناء.

محافظ جنوب سيناء: مستمرون في تلقى طلبات المواطنين تجديد وإصدار تراخيص المحال التجارية

وأكد فوده ان المتابعة مستمرة لعملية تلقى طلبات المواطنين تجديد وإصدار تراخيص المحال التجارية لجميع أنواع الأنشطة التى حددها القانون وكذلك مراقبة أداء العاملين بمراكز إصدار تراخيص المحال لضمان تقديم الخدمة للمواطنين بأعلى دقة وكفاءة وشفافية تحقق سهولة حصول المواطن على الخدمات بسرعة ويسر .

ووجه محافظ جنوب سيناء خلال الاجتماع على ضرورة قيام رؤساء المدن ومسئولى التراخيص بتعريف المواطنين بالتيسيرات الواردة بالقانون الذي روعي فيه تبسيط الإجراءات التي يقوم بها طالب الترخيص وذلك من خلال التعامل مع جهة واحدة وهي مركز إصدار التراخيص وفق معدل زمني مناسب .

وأكد المحافظ أن جميع العاملين بمراكز إصدار التراخيص تلقوا تدريبًا مكثفًا على المنظومة الجديدة بالتنسيق بين المحافظة ووزارتي التخطيط والتنمية المحلية لتقديم الخدمة للمواطنين بصورة ميسرة وسريعة.

محافظ جنوب سيناء خلال إجتماعه برؤساء المدن ومديري مراكز إصدار تراخيص المحال التجارية

محافظ جنوب سيناء خلال إجتماعه برؤساء المدن ومديري مراكز إصدار تراخيص المحال التجارية

محافظ جنوب سيناء خلال إجتماعه برؤساء المدن ومديري مراكز إصدار تراخيص المحال التجارية