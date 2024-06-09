النيابة الإدارية تعتمد أكبر حركة ترقيات شملت ١٨٩٦ عضوا

الأحد 09/يونيو/2024 - 05:28 م

اعتمد المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار حافظ عباس رئيس الهيئة، بجلسته المنعقدة اليوم الأحد، أكبر حركة ترقيات في تاريخ الهيئة لمستشاري وأعضاء النيابة الإدارية، والتي شملت عدد (١٨٩٦ عضواً).

وقد تضمنت حركة الترقيات الآتي:



- ترقية عدد (١٥٦) مستشار بدرجة وكيل عام أول إلى مستشار بدرجة نائب رئيس هيئة.

- ترقية عدد (٢٤٣) مستشار بدرجة وكيل عام إلى مستشار بدرجة وكيل عام أول.

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- ترقية عدد (٢٤٧) رئيس نيابة من الفئة "أ" إلى مستشار بدرجة وكيل عام.

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- ترقية عدد (٣٤٥) رئيس نيابة من الفئة "ب" إلى درجة رئيس نيابة من الفئة "أ".

- ترقية عدد (٤) وكيل نيابة من الفئة الممتازة إلى درجة رئيس نيابة من الفئة "ب".

- ترقية عدد (٢٠٤) وكيل نيابة إلى درجة وكيل نيابة من الفئة الممتازة.



- ترقية عدد (٣٥٢) مساعد نيابة إلى درجة وكيل نيابة.



- ترقية عدد (٣٤٥) معاون نيابة إلى درجة مساعد نيابة.

‏وفي هذا الصدد قدم المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن المستشارين أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والأمين العام، وإدارة التفتيش القضائي، بخالص التهاني لـ مستشاري وأعضاء النيابة الإدارية الذين شملتهم حركة الترقيات، متمنينًا لهم دوام التوفيق والترقي والتميز في أدائهم لرسالتهم السامية لما فيه رفعة الوطن.