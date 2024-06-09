البيت الأبيض يرفض الإفصاح عن إمكانية مقابلة بايدن لنتنياهو في واشنطن شهر يوليو المقبل

أحجم البيت الأبيض اليوم الأحد عن الكشف عما إذا كان الرئيس الأمريكي جو بايدن سيلتقي برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عندما يزور واشنطن الشهر المقبل لإلقاء خطاب في الكونجرس.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان في مقابلة مع برنامج (فيس ذا نيشن) على شبكة (سي.بي.إس) "ليس لدي ما أعلنه اليوم.. الرجلين على تواصل مستمر".

وأضاف سوليفان "إنه قادم لإلقاء خطاب في الكونجرس. الرئيس يتحدث معه طوال الوقت".

ومن المقرر أن يلقي نتنياهو خطابا أمام جلسة مشتركة لمجلسي الكونجرس في 24 يوليو. وبايدن مؤيد قوي لإسرائيل في عدوانها على قطاع غزة لكن علاقتهما شهدت توترا بسبب سلوك دولة الاحتلال في الحرب.

ويخوض بايدن سباق الرئاسة سعيا لولاية ثانية في نوفمبر وسط انتقادات من قاعدته السياسية التي تميل لليسار بسبب تأييده لـ إسرائيل في ظل الزيادة الحادة في عدد الشهداء الفلسطينيين في الحملة العسكرية التي تشنها على القطاع.

وعبر سوليفان عن أمله في أن تشهد الفترة المقبلة التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن قبل زيارة نتنياهو لواشنطن. وزعم أن على حماس أن تقول ببساطة «نعم» وتوافق على المقترح المطروح على الطاولة لتحقيق ذلك.

ورحب بايدن، الذي يعود للولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم الأحد قادما من فرنسا، بتحرير القوات الإسرائيلية لأربع محتجزين بغزة وتعهد بمواصلة العمل لحين الإفراج عن جميع المحتجزين والتوصل لوقف لإطلاق النار.