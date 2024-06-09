تعليم الدقهلية: غرفة عمليات مركزية بالمديرية لمتابعة امتحانات الثانوية العامة

أكد ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية فى تصريحات له اليوم الأحد، أن المديرية أنهت جميع الاستعدادات النهائية اللازمة لبدء ماراثون امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الدقهلية للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ والتى من المقرر أن تبدأ غد الإثنين الموافق ١٠ يونيو للمواد الغير مضافة للمجموع وتنتهى ٢٠ يوليو القادم.

وأضاف أنه أكد على ضرورة توفير كل السبل التي تحقق الهدوء والأجواء الملائمة لأبنائنا الطلاب لأداء الامتحانات، وتوفير كل سبل الراحة للقائمين على أعمال الامتحانات وشدد على عدم اصطحاب الطلاب و المعلمين والعاملين باللجان الهاتف المحمول والسماعات والساعات والأجهزة الإلكترونية.

وأشار إلى أنه جرى التنسيق مع مديرية أمن الدقهلية لتأمين اللجان الامتحانات ومركز توزيع الأسئلة وخطوط سير أوراق الأسئلة والإجابة كما تم التنسيق مع مديرية الصحة لتكليف طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة من لجان امتحانات الثانوية العامة على مستوى المحافظة، وتوفير الإسعافات الأولية اللازمة لمواجهة حالات الطوارئ .

وأوصى بضرورة توفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر و تجهيز جميع اللجان من حيث النظافة والتهوية الجيدة و الإضاءة والمراوح بكل لجنة واتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية وتعقيم اللجان قبل وبعد انتهاء اللجان للحفاظ على سلامة أبنائنا.

وأعلن عن تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية للتواصل مع غرف العمليات الفرعية لمتابعة سير الامتحان كما شدد على ضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الإمتحانات والمحافظة على انضباط العملية الامتحانية.