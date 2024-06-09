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الأحد 09 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

شعبة المستوردين: النشاط العقاري واستعادة نسب التشغيل يدفعان أسعار الحديد للانخفاض

خالد الدجوي، عضو
خالد الدجوي، عضو الشعبة العامة للمستوردين
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أكد خالد الدجوي، عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن انتعاش سوق البناء خلال الفترة الحالية انعكس على مبيعات الحديد التسليح الذي شهدت رواجا مع استقرار الأسعار، موضحًا أن هذا الرواج يأتي مع ارتفاع معدلات التشغيل في شركات المقاولات والتطوير العقاري، بعد فترة طويلة عانى فيها السوق من ارتفاع معدلات الركود وانخفاض المبيعات في كافة المصانع ولاسيما في ظل الارتفاعات المتتالية التي شهدتها الأشهر الأخيرة في أسعار حديد التسليح

أوضح أن مصر تنتج حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت.

وأكد "الدجوي"، أن الغالبية العظمى من شركات التطوير العقاري وقطاع المقاولات استعادت نسب التشغيل التي كانت عليها قبل نحو عام من الآن، وهو ما يساهم في رواج مبيعات حديد التسليح.

وأشار إلى أن استقرار سعر الصرف كان له أثر إيجابي خلال المدة الأخيرة جراء القرارات التي اتخذها البنك المركزي مؤخرا، وذلك فضلا عن تراجع أسعار مدخلات الإنتاج بالبورصات العالمية وعلى رأسها خام البليت الذي يسجل حاليا 495 دولارًا للطن.

وسجل متوسط أسعار الحديد في شركة عز 41500 جنيه للطن، وسجل سعر حديد بشاي 41400 جنيه للطن، وسجل سعر حديد السويس للصلب 41300 جنيه للطن، والجيوشي سعر 38000 جنيه، بينما سجلت أسعار الحديد في شركة المصريين 41300 جنيه للطن، وحديد الكومي 37000 جنيه، كما سجل حديد العشري 38000 جنيه للطن، ومصر ستيل 37000 جنيه، وبيانكو سعر 37000 جنيه للطن، كما سجلت أسعار الحديد في شركة الجارحي 39000 جنيه للطن، والمراكبي سعر 41000 جنيه للطن.

شعبة المستوردين انتعاش سوق البناء شركات المقاولات