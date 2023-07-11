أمريكا وتركيا تبحثان أهداف الدفاع المشتركة الثنائية ودعم مساعي أنقرة للتحديث العسكري

بحثت الولايات المتحدة وتركيا أهداف الدفاع المشتركة الثنائية والمتعددة الأطراف، ودعم مساعي تركيا للتحديث العسكري.

جاء ذلك، حسب ما نشرته وزارة الدفاع الأمريكية في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، خلال مكالمة هاتفية بين وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ونظيره التركي ياسر جولر.

وبحسب البيان، أشاد الوزيران بالتاريخ الطويل للتعاون العسكري بين الولايات المتحدة وتركيا، وتعاونهما الوثيق المستمر.

كما ناقش الجانبان المحادثات الإيجابية بين تركيا والسويد والأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج.

وكانت تركيا طلبت في أكتوبر 2021، شراء مقاتلات "إف-16" ومكونات لتحديث طائراتها الحربية الحالية بما قيمته 20 مليار دولار من شركة "لوكهيد مارتن".

يأتي ذلك في وقت رحب فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن، بقرار تركيا دعم قبول عضوية السويد بحلف شمال الأطلسي (ناتو)، مؤكدا أنه على استعداد للعمل مع الرئيس رجب طيب أردوغان وتركيا لتعزيز الدفاع والردع في المنطقة الأوروبية الأطلسية.