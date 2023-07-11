اليوم.. «تعليم النواب» تناقش 5 طلبات إحاطة

تعقد لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، اجتماعين لها اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور سامي هاشم، لمناقشة 5 طلبات إحاطة.

وتستعرض «البوابة نيوز» هذه الطلبات فيما يلي:

• طلب النائب/ عبدالفتاح محمد الشحات، بشأن استغلال مبنى بمدرسة وحدة أبو شوشة لإقامة مدرسة إعدادي بقرية البحرى سمهود مركز أبو تشت محافظة قنا، نظراً للكثافة العالية للتلاميذ بالفصول.

• طلب النائب/ عبدالفتاح محمد الشحات، بشأن إحلال وتجديد لمبنى مدرسة المحطة الابتدائية بمركز أبو تشت محافظة قنا من قبل الهيئة العامة للأبنية التعليمية وهيئة السكك الحديدية، للقضاء على مشكلة الكثافات.

• طلب النائب محمد عبدالسلام حجازي، بشأن تأخر الهيئة العامة للأبنية التعليمية فى طرح مدارس (محمد جاوشنيس بكفر عسكر شنديد، الشهيد أحمد صبحى الماحى بجزيرة الضهرية، الشهيد على عبدالنبى الفار الصناعية – الشهيد عبدالعظيم عبدالله قاسم – المدرسة المشتركة) بمركز إيتاى البارود - محافظة البحيرة.

• طلب النائب/ محمد عبدالرحمن راضي، بشأن عدم صدور قرار ترخيص رسمي لمدرسة سان أرسانى للغات التابعة لإدارة غرب القاهرة التعليمية (حي بولاق أبو العلا)، علماً بأن المدرسة تعمل برخصة مؤقتة من الوزارة.

• طلب النائبة/ حنان يشار، بشأن آليات استغلال الإجازة الصيفية داخل المدارس.