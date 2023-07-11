تعرف على عدد الحوارات التي أجراها المسيح في الإنجيل 86 حورًا

بحسب دراسة كاردينال البندقية ألْبِينُو لُوتْشِياني الذي صار فيما بعد قداسة البابا يوحنّا بولُس الأوّل ولم تدم حبريته سوى ثلاثة وثلاثين يومًا. وهو أوّل بابا يحمل اسمًا مركّبًا: يوحنّا بولُس، تكريمًا لسَلَفَيْه.

أجرى يسوع المسيح في الإنجيل 86 حورًا:

- 37 حوارًا مع تلاميذه.

- 22 حوارًا مع بسطاء الشعب.

- 27 حوارًا مع خصومه.

لقد سعى يسوع خلال حياته إلى التواصل مع جميع الناس، دون اعتبار لعظمتهم أو حقارتهم. سواء كانوا أغنياء أم فقراء، صغارًا أو كبارًا، خطأة أم قدّيسين، فيسوع يهتم بالجميع على حدّ سواء، وليس ثمّة أحد يخرج عن دائرة لمسة محبّته ... لقد تواصل مع

- جابي ضرائب محتقر(مت9:9)

- المجنون ساكن القبور (مر5: 1- 15).

- الحاكم الروماني (مر15: 1- 15).

- شاب (مر9: 17- 27).

- ربّة بيت (لو10: 38- 42).

- مجرم (لو23: 40- 43)

- قائد دينيّ بارز (متى22: 34و 35)

- امرأة زانيّة (يو8: 1- 11)

- شحاد أعمى (مر10: 46)

- أبرص منبوذ (لو17: 11- 19).