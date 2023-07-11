اليوم.. سموحة يستضيف إنبي في الدوري الممتاز

يستضيف اليوم الثلاثاء فريق سموحة نظيرة إنبي في مباراة هامة للفريقين، على استاد الإسكندرية، في تمام الساعة الثامنة والنصف ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

ورصد فرج عامر، رئيس نادى سموحة، مكافأة خاصة للاعبين للفوز على إنبى فى المباراة.

ويعكف حاليا أحمد سامى على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون أمام بيراميدز فى المباراة التى خسرها الفريق السكندرى بخماسية بعدما نجح الفريق فى التقدم بهدفين، وحذر سامى اللاعبين من تكرار هذه الأخطاء مرة أخرى أمام إنبى، وأن الفريق يحتاج نقطة للاطمئنان على موقف البقاء فى الدورى.

وسادت حالة من الارتياح داخل الجهاز الفنى لفريق سموحة بقيادة أحمد سامى، بعد مشاركة حسام حسن مهاجم الفريق السكندرى، فى تدريبات الكرة خلال مران سموحة استعدادا لمواجهة إنبى

يحتل فريق سموحة المركز العاشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 36 نقطة، بعدما خاض 31 مباراة فاز فى 8 مباريات وتعادل فى 12 لقاء وتلقى الهزيمة فى 12 مواجهة، وسجل لاعبوه 33 هدفاً واستقبلت شباكهم 42 هدفا.