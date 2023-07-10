إصابة 5 فلسطينيين خلال مواجهات مع الاحتلال في قرية شقبا

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بإصابة خمسة مواطنين فلسطينين خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، في قرية شقبا، شمال غرب مدينة رام الله.

كما أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن مواطنا أصيب بالرصاص الحي وأربعة آخرون بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، خلال المواجهات التي اندلعت في القرية.

وذكرت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، ما أدى لاندلاع مواجهات أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي والمعدني، وقنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع، تجاه المواطنين.