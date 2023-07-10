الجريمة والعقاب.. السجن المشدد ينتظر عصابة سرقة الدراجات النارية بالساحل

أمرت النيابة العامة، بحبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية بأسلوب قطع وتوصيل الأسلاك في منطقة الساحل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد في الميعاد المُحدد.

كما طلبت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ملابساتها.

كان قد سقط فى قبضة رجال مباحث القاهرة تشكيل عصابي تخصص فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "قطع وتوصيل الأسلاك" بدائرة قسم شرطة الساحل.

تعود الواقعة عندما تم ضبط (شخصين ط، لأحدهما معلومات جنائية) حال استقلالهما دراجة نارية بدائرة قسم شرطة الساحل بها قطع بالأسلاك وتبين عدم حملهما ثمة تراخيص، واعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "قطع وتوصيل الأسلاك".

وأقرا بارتكاب (3) وقائع سرقة بذات الأسلوب من بينهم الدراجة المضبوطة بحوزتهما، وتم بإرشادهم ضبط الدراجات المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية" مقيم بمحافظة القليوبية، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الدراجات واتهموهما بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

وفي ذلك السياق، قال المستشار القانوني، علي حسانين، إن المواد 315 من قانون العقوبات نصت علي أن يعاقب بالسجن المؤبد للسرقات التي ترتكب في الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى وخارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية، إذا وقعت السرقة من شخص او شخصين فاكثر وكان حاملًا سلاحًا واصاب احدهما المجني عليها اصابات ظاهرية وذلك طبقًا لنص المادة.

وأوضح بان المادة 314 نصت علي معاقبة المتهم بالسجن المشدد في حالة السرقة بالاكراه بدون احداث جروح واصابات عليها، واذا كان هناك جروح واصابات ينطبق عليها السجن المؤبد.

واضاف " حسانين " للبوابة نيوز " أنه يعاقب بذات العقوبة إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه، وإذا وقعت السرقة من شخص واحد يحمل سلاحًا، وكان ذلك بطريق الإكراه، أو مجرد التهديد باستعمال السلاح، مضيفًا أن عقوبة السرقة بالإكراه تتراوح بين السجن المشدد 7 سنوات وحتى 15 سنة.