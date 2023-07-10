انطلاق فعاليات "معسكر اقرأ" بإدارة السلام التعليمية

أعلنت إدارة السلام التعليمية بالقاهرة، انطلاق فعاليات (معسكر اقرأ )، والذي ينعقد ثلاثة أيام متتالية بمدرسة السيدة نفيسة الابتدائية، وذلك تنفيذا لتوجيهات فتحية عبد الرزق الموجه العام للمكتبات بالمديرية، وبحضور العديد من الطلاب.

تم انعقاد ورشة رسوم اغلفه كتب، وورشة عمل (ساعه القصة)، وورشة عمل مطويات.

وذلك تحت رعاية حاتم ممدوح مدير عام إدارة السلام التعليمية، ورشا جمال وكيل الادارة، وأسامة عبد الحليم مدير إداره الخدمات بالإدارة، وتحت إشراف توجيه المكتبات بقيادة هدى جمال.

وتوجه مدير إدارة السلام التعليمية، بخالص الشكر والتقدير إلى أحمد عقيل مدير المدرسة، وهناء عادل اخصائيه المكتبة، متمنيًا للجميع مزيد من التوفيق والنجاح.