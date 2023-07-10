هندعمهم.. روابط غرفة الدعم الأونلاين لطلاب الثانوية العامة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد، روابط غرفة دعم اون لاين لطلاب شهادة الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية تعمل على مدار الساعة .

تتلقى الغرفة الاستفسارات والأسئلة من الطلاب والإجابة عليها بشكل فورى ، ما على الطالب سوى الضغط على الرابط والانضمام للمجموعة وإرسال الاستفسارات والأسئلة وسيتم الإجابة عليها من المختصين.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، وحنان مجدى نائب المحافظ، وسيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادى الجديد.

* رابط غرفة دعم مادة الفلسفة والمنطق

https://chat.whatsapp.com/GGM5GjQAmehFwF6EA8xIhw

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رابط الإنضمام لمجموعة الدعم النفسى

https://chat.whatsapp.com/LHgGwjeRowr1xQ1y76g6F

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رابط غرفة دعم الرياضيات

https://chat.whatsapp.com/COhCSeL3jZ5HdolfgKMnJ6.

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رابط غرفة الدعم لمادة الأحياء

https://chat.whatsapp.com/BZUH01BijQE4uEv5OwFSJd.