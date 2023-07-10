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الإثنين 10 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

هندعمهم.. روابط غرفة الدعم الأونلاين لطلاب الثانوية العامة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد، روابط غرفة دعم اون لاين لطلاب شهادة الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية تعمل على مدار الساعة .

تتلقى الغرفة الاستفسارات والأسئلة من الطلاب والإجابة عليها بشكل فورى ، ما على الطالب سوى الضغط على الرابط والانضمام للمجموعة وإرسال الاستفسارات والأسئلة وسيتم الإجابة عليها من المختصين.

 

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، وحنان مجدى نائب المحافظ، وسيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادى الجديد.

 

* رابط غرفة دعم مادة الفلسفة والمنطق

https://chat.whatsapp.com/GGM5GjQAmehFwF6EA8xIhw

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رابط الإنضمام لمجموعة الدعم النفسى

https://chat.whatsapp.com/LHgGwjeRowr1xQ1y76g6F

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رابط غرفة دعم الرياضيات

https://chat.whatsapp.com/COhCSeL3jZ5HdolfgKMnJ6.

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رابط غرفة الدعم لمادة الأحياء

https://chat.whatsapp.com/BZUH01BijQE4uEv5OwFSJd.

مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد الوادي الجديد الثانوية العامة