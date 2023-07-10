استعدادات تعليم القليوبية لامتحانات الدور الثاني لصفوف النقل

اجتمعت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، اليوم الاثنين، مع مديري عموم الإدارات التعليمية بحضور قيادات مديرية التربية والتعليم بالقليوبية.

وتناولت وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، خلال الاجتماع عدد من النقاط منها، تجهيز جميع المدارس لاستقبال امتحانات الدور الثاني لجميع صفوف النقل لجميع المراحل التعليمية، مؤكدة على ضرورة توفير الهدوء والأمن داخل جميع لجان الامتحانات.

وأكدت على مديري الإدارات بضرورة متابعة جميع المدارس لبيان جاهزيتها لعقد الامتحانات خلال الفترة المقبلة، مشددة على متابعة جميع الأنشطة الصيفية تنفيذا لتعليمات معالي الوزير بتنفيذ الأنشطة الصيفية في جميع المدارس.

وأوضحت أن هناك جهدا مبذولا في أعمال الامتحانات السابقة للدور الأول لجميع المراحل التعليمية، وعليه نأمل المسير على نفس النهج والدقة في كل الإجراءات التي بدورها تضمن خروج أعمال الامتحانات بالشكل اللائق المنضبط الذي يحقق الأهداف التي نطمح لها خلال امتحانات الدور الثاني.

وأكدت على ضرورة التيسير على أولياء الأمور عند تقديم ملفات التقدم وإزالة أي معوقات أمام أولياء الأمور عند تقديم الملفات، كما أكدت أن باب مكتبها مفتوح أمام الجميع لمساعدة أولياء الأمور في أي وقت.