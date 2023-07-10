بعد السلام الجمهوري.. أداء اليمين القانونية بمجلس الدولة للقضاة الجدد| شاهد

أدى المعينون بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة من خريجي كليات الحقوق والشريعة والشرطة على مستوى الجمهورية، اليوم الإثنين اليمين القانونية بعد أداء الاختبارات المقررة واجتيازها، والصادر لهم قرار التعيين من رئيس الجمهورية رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٣ ، وحضر عدد كبير من أهالي فرحين بتعيين ابنائهم بصرح عملاق كمجلس الدولة، واكتظت الخيم المعدة لتنظيم الحفل بالحشود من الأهالي .

بدأ حفل أداء اليمين القانونية للمعينين بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة، بتشغيل موسيقى السلام الجمهوري بعد وصول المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة لقصر الأميرة فوقية بمجلس الدولة ، وامتثل الأهالي داخل الخيم المخصصة لتنظيم الحفل انتظارًا لأداء ذويهم اليمين داخل القصر أمام رئيس المجلس .

وكان أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 206 بتعيين المتقدمين من دفعة 2020 خريجي كليات الحقوق والشريعة الإسلامية والشرطة ، والذين اجتازوا الاختبارات المقررة ، بعد اجتياز المقابلة المحددة مع المجلس الخاص بمجلس الدولة ، ليصدر قرار التصديق من رئيس الجمهورية ، وبذلك تم تعيينهم مندوبين مساعدين بمجلس الدولة .

وكان المستشار محمد حسام، رئيس مجلس الدولة السابق، قد أعلن عن قبول طلبات التعيين فى وظيفة مندوب مساعد، من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون، والشرطة دفعة 2020، وذلك عن طريق النظام الرقمي الحديث الذي تم انشاءه مؤخرا للتسهيل علي المتقدمين .

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ، قد أصدر قرارا تاريخيا بتعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة وتم تعيينهن في سابقة هي الأولي من نوعها منذ ٧٥ عاما، تاريخ إنشاء مجلس الدولة ، وتم تعيين ٩٨ قاضيه من التي أدين القسم واستلمن العمل ليسهم الجميع في هذا الإنجاز، ويشترك الكل في خروجه إلى النور.