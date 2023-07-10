إنشاء أول فرع للاتحاد العام للمصريين بالخارج في أوغندا.. بالصور

أعلن الاتحاد العام للمصريين في الخارج رسمياً عن تكوين فرع أوغندا، هذا وقد عقد الاتحاد أول لقاء لمجلس إدارة فرع الاتحاد العام للمصريين في أوغندا بالمقر الرئيسي بالقاهرة، وتم الاتفاق على تدشين الفرع.

كما تم التأكيد على أن العمل جار على قدم وساق من أجل تنفيذ التكليفات الموكلة إلى مجلس إدارة الفرع في كمبالا، حيث بدأت بالفعل عمليات الاتفاق على تصدير شحنات مصرية من المنتجات والسلع المصرية إلى العاصمة كامبالا إيذاناً ببدء التركيز والاهتمام على التواجد المصري في السوق الأفريقي.

وقد التقى ممثلو الاتحاد العام للمصريين فرع أوغندا وفي مقدمتهم مهندس عبدالعزيز البساطي رئيس الفرع والأمين العام رضا سليم، عمرو البنا ومجموعة من رجال الاعمال المصريين العاملين في كمبالا في مقدمتهم نضال الاحمد وهشام عزت شحاته وكان اللقاء في مقر الاتحاد العام للمصريين بالقاهرة، وذلك لمناقشة تفاصيل دخول مجموعة من الشركات في السوف الافريقي بداية من اوغندا حيث تعتبر العاصمة هناك هي البوابة الشرقيه لإفريقيا وحوض النيل ودول الكوميسا.

وقال المهندس عبد العزيز البساطي رئيس الاتحاد في اوغندا إن العمل قد بدأ بالفعل وأن فريقا من رجال الاعمال والشركات المصرية قاموا خلال الأسابيع الماضية بعمل دراسات لتمويل عمليات تصدير المنتجات والسلع ، وقد نجح البعض في تواجد الصناعات البلاستيكية والالكترونية في الاسواق الاوغندية ، هذا بخلاف التنسيق الجاري مع السلطات الاوغندية لتوفير كافة السبل والتسهيلات خصوصاً مع التعاطف الكبير مع الصناعات المصرية وايضاً مع رجال الأعمال المصريين هناك.

وقال المهندس اسماعيل احمد علي رئيس مجلس ادارة الاتحاد العام للمصريين إن لقاء القاهره مثمر للغاية وأنه جار إعداد ملف كامل عن المشاركات المصرية في مجال التصدير إلى أفريقيا والمستهدف خلال (5) أعوام قادمة وذلك للعرض على وزارة التجارة والصناعه وهيئة تنمية الصادرات المصرية.