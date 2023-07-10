وزير المجالس النيابية: مشروع قانون التحالف الوطني يدعم العمل الأهلي في مصر

أكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، أن مشروع القانون المقدم من النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بالنواب، وأكثر من 60 برلمانيا بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي، من شأنه إثراء ودعم العمل الأهلي في مصر، لا سيما وأن التحالف يعمل تحت إشراف الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال فؤاد، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الاثنين، في حضور وزيرة التضامن الإجتماعي نيفين القباج، إنه باطلاع الحكومة علي مشروع القانون عندما اٌحيل إلي اللجنة البرلمانية المختصة وجدته منضبط في نصوصه ويتميز بصياغة قانونية سليمة، ومتوافق مع الدستور.

وأكد وزير شؤون المجالس النيابية، التوافق الذي شهدته المناقشات حول مشروع القانون، بين اللجنة البرلمانية والحكومة، علي نصوصه، مٌعربا عن تقدير الحكومة للمجلس النيابي وعلى رأسه قامة دستورية كبيرة ممثلة في المستشار الدكتور حنفي جبالي.