أساسيو الزمالك أمام فيوتشر يخوضون تدريبات تأهيلية خاصة استعدادا للأهلي

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذين شاركوا في مباراة فيوتشر الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز، فقرة تدريبات خاصة بالكرة على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الاثنين على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة الأهلى المقبلة في الدوري.

وخاضت هذه المجموعة بعض التدريبات الفنية بالكرة تحت إشراف الجهاز الفني للفريق واكتفت بأداء الفقرة الفنية بجانب الحصة البدنية والتأهيلية دون خوض التقسيمة بناء على قرار الجهاز الفريق بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو منعا لتعرضهم للإجهاد في ظل خوضهم مباراة أمام فيوتشر يوم السبت الماضي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض لقاء الأهلي المقرر له يوم الخميس المقبل، والمؤجل من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.